“Tutti contro Nick”. Isola dei Famosi, la rivolta dei naufraghi contro il Cugino di campagna (Di martedì 7 giugno 2022) Isola Dei Famosi, Nick Luciani ancora al centro delle polemiche. Da alcuni giorni in Honduras c’è un’atmosfera di tensione tutta intorno ad uno dei naufraghi. Il componente dei Cugini di campagna si è reso protagonista di una serie di accesi battibecchi con gli altri vip. A pochi giorni dalla finalissima di lunedì 27 giugno, prima Lory Del Santo poi anche gli altri concorrenti hanno risposto a brutto muso a Nick. All’Isola dei Famosi Nick Luciani contro Tutti. Il cantante ha proposto agli altri naufraghi di mangiare il riso anche a pranzo e non solo a cena. La proposta ha fatto arrabbiare diversi vip, ma soprattutto Carmen: “Dopo due mesi sei esploso ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 giugno 2022)DeiLuciani ancora al centro delle polemiche. Da alcuni giorni in Honduras c’è un’atmosfera di tensione tutta intorno ad uno dei. Il componente dei Cugini disi è reso protagonista di una serie di accesi battibecchi con gli altri vip. A pochi giorni dalla finalissima di lunedì 27 giugno, prima Lory Del Santo poi anche gli altri concorrenti hanno risposto a brutto muso a. All’deiLuciani. Il cantante ha proposto agli altridi mangiare il riso anche a pranzo e non solo a cena. La proposta ha fatto arrabbiare diversi vip, ma soprattutto Carmen: “Dopo due mesi sei esploso ...

Advertising

meb : Oggi tutti a riflettere su come fare nuovi impianti per il #gas. Ma nessuno ricorda più la campagna elettorale dei… - CarloCalenda : Occorre che sia chiaro a tutti che se domani il @pdnetwork voterà a favore del full electric e contro la neutralità… - NicolaPorro : Tutti contro #Orban per il suo 'no' all'embargo del #petrolio russo. Poi spunta questa nota dei tedeschi e scopri c… - DanyRoss70 : RT @CarloCalenda: Occorre che sia chiaro a tutti che se domani il @pdnetwork voterà a favore del full electric e contro la neutralità tecno… - giuliana1655 : RT @IlMinotauro_: La strategia di nick è chiara. Andare contro i più forti per far abbassare loro i consensi, passare da vittima (basta ved… -