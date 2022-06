Turchia | Parlamento Ue | “Lontana da valori democratici”

(Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Laè sempre piùdaie dagli standard dell’Unione europea”. E’ quanto scrive ileuropeo nel suo ultimo rapporto, approvato con 448 voti a favore, 67 contrari e 107 astenuti. Nel documento si sottolinea che ”senza progressi chiari e significativi sulle riforme relative all’Ue, ilnon può pensare di riprendere i negoziati di adesione con la”. Anche perché si è notata una ”regressione deliberata degli standardin”. Per il deputato Nacho Sanchez Amor che ha illustrato il rapporto, ”lanon ha un problema con la Svezia o con la Finlandia. Ha un problema con la democrazia”. LA REPLICA DI ANKARA – Il rapporto annuale del ...

