Triestina | Milanese | “Sto cercando un imprenditore interessato al club | voglio evitare il fallimento”

Leggi su sportface

(Di martedì 7 giugno 2022) L’amministratore unico dellaMauro, come riportato da Trivenetogoal.it, ha parlato della difficile situazione societaria delfriulano. Come sottolineato dal dirigente, l’obbiettivo èassolutamente ildella: “La situazione è grave, inutile nasconderlo, ma non vogliamo fallire. Sto tentando in tutti i modi di trovare unserio e pronto ad investire nel. Altrimenti creiamo una task force, io per primo sono pronto a contribuire”. SportFace.