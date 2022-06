Treno deragliato a Roma | anche oggi oltre 30 corse cancellate | ecco quali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 giugno 2022) Non c’è davvero tregua per i pendolari. Perché se il weekend e il ritorno dal ponte lungo del 2 giugno è stato da incubo per molti, lo stesso si può dire per l’inizio settimana: da ieri, ma molto probabilmente fino a domani, dopo il deragliamento del, all’interno della galleria nei pressi della stazione Serenissima, sono tanti i mezzi soppressi, cancellati. Troppi i ritardi e i disagi per chi viaggia ogni giorno, chi per ‘svago’, chi per raggiungere il posto di lavoro.sono i treni cancellati7 giugno 2022 nel Lazio dopo il deragliamento I tecnici, come fa sapere Trenitalia, sono al lavoro da ore per ripristinare, si spera il prima possibile, la tratta. Ma intanto, molti mezzi sono stati soppressi ed è caossui regionali perTermini, ...