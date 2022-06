(Di martedì 7 giugno 2022) Sarà14.30 di oggi laad Alta Velocità, con la circolazione dei treni ad alta velocità in graduale ripresa già dal pomeriggio di oggi. "Questo consentirà anche il ...

Advertising

Open_gol : Solo ieri sera la procura ha permesso di rimuovere il locomotore deragliato all'imbocco di una galleria vicino Roma… - storico900 : RT @Agenzia_Ansa: Riattivata dalle 14.30 la linea dell'Alta velocità Roma-Napoli dopo l'incidente di venerdì 3 giugno scorso dovuta allo sv… - FaRitardo1 : RT @AnsaRomaLazio: Treno Av: riattivata alle 14.30 la linea Roma-Napoli. Circolazione treni in graduale ripresa già dal pomeriggio #ANSA ht… - Yogaolic : RT @Agenzia_Ansa: Riattivata dalle 14.30 la linea dell'Alta velocità Roma-Napoli dopo l'incidente di venerdì 3 giugno scorso dovuta allo sv… - Agenzia_Ansa : Riattivata dalle 14.30 la linea dell'Alta velocità Roma-Napoli dopo l'incidente di venerdì 3 giugno scorso dovuta a… -

AGI - Saràalle 14.30 la linea ad Alta Velocità Roma - Napoli, con la circolazione dei treni in ...di venerdì 3 giugno in seguito al deragliamento della locomotiva di coda di unAV nei ...Saràalle 14.30 di oggi la linea ad Alta Velocità Roma - Napoli, con la circolazione dei treni ...nel pomeriggio di venerdì 3 giugno a seguito dello svio della locomotiva di coda di un...Nella mattina di domani, mercoledì 8 giugno, potrà riprendere la normale programmazione dei treni sia fra Roma e Napoli sia nei nodi ferroviari delle due città ...La linea era stata interrotta il 3 giugno dopo lo svio di un treno AV nei pressi di Roma Prenestina. La circolazione dei treni ad alta velocità in ...