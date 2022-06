Trasferito d’urgenza da Milano e Bergamo, bimbo di 8 mesi muore dopo il bagnetto in casa (Di martedì 7 giugno 2022) A nulla sono valsi i tentativi di salvare il piccolo all’ospedale di Bergamo: un bimbo di 8 mesi è morto per aver ingerito dell’acqua durante il bagnetto, nel Milanese. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 7 giugno 2022) A nulla sono valsi i tentativi di salvare il piccolo all’ospedale di: undi 8è morto per aver ingerito dell’acqua durante il, nel Milanese.

