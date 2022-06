Tra Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge cala il gelo: cosa è successo prima della frecciatina (Di martedì 7 giugno 2022) cosa è successo tra Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge dopo la fine del Grande Fratello Vip? Qualcosa si è rotto, questo è abbastanza evidente specie dopo gli ultimi movimenti social. gelo tra Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge: cosa è successo prima della frecciatina Bortuzzo, proprio di recente, ha lanciato una frecciatina a Clarissa Selassiè dopo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 7 giugno 2022)tradopo la fine del Grande Fratello Vip? Qualsi è rotto, questo è abbastanza evidente specie dopo gli ultimi movimenti social.tra, proprio di recente, ha lanciato unaa Clarissa Selassiè dopo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Tra Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge cala il gelo: cosa è successo prima della frecciatina - annakiara119 : RT @lostdiadem: La storia tra Edoardo e Mercedes più finta di quella di Lulù e Manuel. #isola - lostdiadem : La storia tra Edoardo e Mercedes più finta di quella di Lulù e Manuel. #isola - sunflowersv : simone che tra i 'mi piace' su twitter abbia le foto di mani intrecciate mi fa tanto pensare che lui voglia stringe… - crissxbusch : @tittii__ “jacopo sta alludendo a un’ipotetica notte tra me e manuel che in realtà c’è stata ma lui non lo sa” -