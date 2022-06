Torneo 8 Nazioni 2022, Italia sconfitta nel finale dalla Polonia: decisivo un gol di Tkocz (Di martedì 7 giugno 2022) La Nazionale Italiana Under 20 finisce ko al 90? nel match contro la Polonia, valevole per la prima giornata del Torneo 8 Nazioni 2022. A San Benedetto del Tronto, infatti, decide un gol realizzato a pochi secondi dal fischio finale da Maksymilan Tkocz. Gli azzurrini hanno molto da recriminare poiché hanno fallito molte chance con Desogus, Panada e Bonfanti, che ha colpito un palo nella ripresa. I polacchi, dopo essersi limitati a difendere il pareggio, sono riusciti a centrare il colpaccio. Il commissario tecnico Bollini si è detto amareggiato per il risultato: ”Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi. che hanno interpretato la partita col giusto atteggiamento. Abbiamo avuto il dominio del campo per tutta la gara, proposto il nostro gioco e creato molto ma ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) La Nazionalena Under 20 finisce ko al 90? nel match contro la, valevole per la prima giornata del. A San Benedetto del Tronto, infatti, decide un gol realizzato a pochi secondi dal fischioda Maksymilan. Gli azzurrini hanno molto da recriminare poiché hanno fallito molte chance con Desogus, Panada e Bonfanti, che ha colpito un palo nella ripresa. I polacchi, dopo essersi limitati a difendere il pareggio, sono riusciti a centrare il colpaccio. Il commissario tecnico Bollini si è detto amareggiato per il risultato: ”Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi. che hanno interpretato la partita col giusto atteggiamento. Abbiamo avuto il dominio del campo per tutta la gara, proposto il nostro gioco e creato molto ma ...

