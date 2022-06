Torna la Festa del Cinema di Roma: tutte le novità (Di martedì 7 giugno 2022) Dal 13 al 23 ottobre 2022 si terrà la diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Una Festa – come spiega il Presidente Gian Luca Farinelli – che sarà un festival della città. Internazionale e molteplice. Specchio della ricchezza del Cinema contemporaneo, e dunque un Cinema per tutti. La Festa del Cinema di Roma si svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica e ospiterà le principali sale di proiezione e il lungo red carpet. Uno dei più grandi al mondo. Il programma della maniFestazione coinvolgerà anche altri luoghi e realtà culturali della Capitale. Alice nella città – diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli – sezione autonoma e parallela alla maniFestazione dedicata alle ... Leggi su velvetmag (Di martedì 7 giugno 2022) Dal 13 al 23 ottobre 2022 si terrà la diciassettesima edizione delladeldi. Una– come spiega il Presidente Gian Luca Farinelli – che sarà un festival della città. Internazionale e molteplice. Specchio della ricchezza delcontemporaneo, e dunque unper tutti. Ladeldisi svolgerà presso l’Auditorium Parco della Musica e ospiterà le principali sale di proiezione e il lungo red carpet. Uno dei più grandi al mondo. Il programma della manizione coinvolgerà anche altri luoghi e realtà culturali della Capitale. Alice nella città – diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli – sezione autonoma e parallela alla manizione dedicata alle ...

