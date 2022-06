Torna in Romagna il festival dedicato a Tonino Guerra (Di martedì 7 giugno 2022) Torna a Santarcangelo di Romagna (Rimini) dall'11 al 18 giugno i 'Luoghi dell'anima', il festival culturale dedicato al genio del poeta e sceneggiatore Tonino Guerra che qui ha vissuto. Quest'anno l'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022)a Santarcangelo di(Rimini) dall'11 al 18 giugno i 'Luoghi dell'anima', ilculturaleal genio del poeta e sceneggiatoreche qui ha vissuto. Quest'anno l'...

Advertising

glooit : Torna in Romagna il festival dedicato a Tonino Guerra leggi su Gloo - MotociclismoIT : #SBK: è il weekend di del GP dell'Emilia-Romagna ?????? Il Campionato del Mondo Superbike 2022 torna in pista fra i… - settesere : Ravenna, dal 24 al 26 giugno torna la Festa della Cozza selvatica di Marina #settesere #news - Arter_ER : RT @RegioneER: #Innovazione. #R2B2022, il Salone internazionale delle nuove #tecnologie e delle #competenze del futuro, torna in presenza e… - RegioneER : #Innovazione. #R2B2022, il Salone internazionale delle nuove #tecnologie e delle #competenze del futuro, torna in p… -