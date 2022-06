Torna il mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Santa Marinella e Tarquinia: ecco quando (Di martedì 7 giugno 2022) Santa Marinella. Torna ancora una volta, per la gioia di tutti, il mercato di qualità de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Roma che avrà luogo sabato 11 giugno a Santa Marinella, Lungomare G. Marconi e domenica 12 giugno a Tarquinia, Lungomare dei Tirreni. Leggi anche: Santa Marinella, sorpresi con 5.000 ricci pescati di frodo: maxi multa da 18mila euro Torna quest’anno il mercato più atteso dell’estate Il mercato dell’originale Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi si svolgerà in completa sicurezza, rispettando scrupolosamente tutte le indicazioni previste dai protocolli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 giugno 2022)ancora una volta, per la gioia di tutti, ildi qualità de Glidideia Roma che avrà luogo sabato 11 giugno a, Lungomare G. Marconi e domenica 12 giugno a, Lungomare dei Tirreni. Leggi anche:, sorpresi con 5.000 ricci pescati di frodo: maxi multa da 18mila euroquest’anno ilpiù atteso dell’estate Ildell’originale Consorzio Glidideisi svolgerà in completa sicurezza, rispettando scrupolosamente tutte le indicazioni previste dai protocolli ...

