Torino, incidente sul set durante le riprese di “Fast & Furious 10”: ferita una stuntman – FOTO (Di martedì 7 giugno 2022) incidente sul set del film “Fast & Furious 10” a Torino. Da ormai diverse settimane sono in corso nel capoluogo torinese le riprese di alcune scene dell’ultimo capitolo della saga e ieri, lunedì 6 giugno, è rimasta ferita una stuntman. E’ successo al termine di una delle scene relativa all’esplosione di una vettura: la ragazza è stata colpita alle gambe da una barra, mentre spingeva una bicicletta, cadendo poi a terra. L’incidente ha richiesto l’intervento di un’ambulanza, al momento non si conoscono ulteriori dettagli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022)sul set del film “10” a. Da ormai diverse settimane sono in corso nel capoluogo torinese ledi alcune scene dell’ultimo capitolo della saga e ieri, lunedì 6 giugno, è rimastauna. E’ successo al termine di una delle scene relativa all’esplosione di una vettura: la ragazza è stata colpita alle gambe da una barra, mentre spingeva una bicicletta, cadendo poi a terra. L’ha richiesto l’intervento di un’ambulanza, al momento non si conoscono ulteriori dettagli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi dell… - poliziadistato : #PoliziaFerroviaria nei pressi galleria #Serenissima a Roma per accertamenti su incidente che ha riguardato treno A… - FQMagazineit : Torino, incidente sul set durante le riprese di “Fast & Furious 10”: ferita una stuntman – FOTO - lanzillottaserg : Incidente durante le riprese di “Fast X” a Torino: controfigura in ospedale - MiriamMassone : Fast & Furious, incidente (vero) all’ultimo ciak in largo IV Marzo #Torino #Fast&Furious -