Topo Gigio: chi è che fa la sua voce? Come funziona? Chi e quando l’ha ideato? Chi lo animava? Chi c’è dietro oggi? Tutto sul famoso pupazzo (Di martedì 7 giugno 2022) Topo Gigio è un noto “personaggio” della televisione italiana! Il simpatico pupazzetto è da sempre un intrattenimento per bambini, ma chi c’è dietro di lui? Chi fa la sua voce? Leggi anche: Almanacco del giorno dopo, chi è Paola Perissi, la prima conduttrice del programma? Età, vita privata, marito, figli, carriera, FOTO oggi, Instagram Chi... Leggi su donnapop (Di martedì 7 giugno 2022)è un noto “personaggio” della televisione italiana! Il simpatico pupazzetto è da sempre un intrattenimento per bambini, ma chi c’èdi lui? Chi fa la sua? Leggi anche: Almanacco del giorno dopo, chi è Paola Perissi, la prima conduttrice del programma? Età, vita privata, marito, figli, carriera, FOTO, Instagram Chi...

Advertising

Ilarya94 : RT @Cinguetterai: “Ciao Raffaellina, ovunque tu sia” Un topo non può farti piangere eppure Topo Gigio, con Drusilla, ci è riuscito. #Drus… - 5antaMerlina : @AdolfoPrietoVec Topo Gigio - BlueBandit_16 : RT @Cinguetterai: Il ritorno di Topo Gigio dopo la performance di “Brividi” a #UnaPezzaDiLundini. L’incontro con Topo Gigio è come consacra… - BlueBandit_16 : RT @Cinguetterai: “Ciao Raffaellina, ovunque tu sia” Un topo non può farti piangere eppure Topo Gigio, con Drusilla, ci è riuscito. #Drus… - justbaconplease : Topo Gigio che decide di fare uscire un videoclip in cui ammicca si butta in acqua e attenta alla vita mia e di… -