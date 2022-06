Top Gun: la famiglia dell'autore dell'articolo fa causa allo studio dopo il successo del sequel di Tom Cruise (Di martedì 7 giugno 2022) La vedova e il figlio di Ehud Yonay stanno facendo causa alla Paramount Pictures per rivendicazione di copyright affinché lo studio statunitense ritiri il film dalle sale cinematografiche. La famiglia di Ehud Yonay, l'autore dell'articolo che ha ispirato il film di Tom Cruise del 1986, ha citato in giudizio la Paramount Pictures per violazione del copyright sull'attesissimo Top Gun: Maverick: la famiglia sostiene che nel 2020 lo studio non abbia rinnovato il contratto relativo ai diritti della storia scritta nel 1983 da Ehud Yonay, intitolata "Top Guns". La causa, intentata da Shosh Yonay e Yuval Yonay, che sono rispettivamente la vedova e il figlio di Ehud, chiede ... Leggi su movieplayer (Di martedì 7 giugno 2022) La vedova e il figlio di Ehud Yonay stanno facendoalla Paramount Pictures per rivendicazione di copyright affinché lostatunitense ritiri il film dalle sale cinematografiche. Ladi Ehud Yonay, l'che ha ispirato il film di Tomdel 1986, ha citato in giudizio la Paramount Pictures per violazione del copyright sull'attesissimo Top Gun: Maverick: lasostiene che nel 2020 lonon abbia rinnovato il contratto relativo ai dirittia storia scritta nel 1983 da Ehud Yonay, intitolata "Top Guns". La, intentata da Shosh Yonay e Yuval Yonay, che sono rispettivamente la vedova e il figlio di Ehud, chiede ...

