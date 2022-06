Tokyo contro Mosca. Chi sarà colpito dalle nuove sanzioni (Di martedì 7 giugno 2022) nuove sanzioni del Giappone contro il governo di Vladimir Putin. Tokyo ha deciso di varare una serie di misure contro la Banca di Credito di Mosca, la Banca Agricola e la Banca Bielorussa di Sviluppo e Ricostruzione. L’annuncio del ministero degli Esteri giapponese spiega che dal 7 giugno saranno bloccate tutte le transazioni finanziarie di queste istituzioni finanziarie e i loro beni saranno congelati. Inoltre, sarà introdotto un divieto all’esportazione di merci, che contribuiscono al rafforzamento della base industriale della Federazione Russa. Sebbene nella comunicazione ufficiale non siano stati specificati i prodotti, attualmente più di 200 società e organizzazioni russe sono soggette a restrizioni da parte del governo giapponese, tra cui la stessa Banca Centrale ... Leggi su formiche (Di martedì 7 giugno 2022)del Giapponeil governo di Vladimir Putin.ha deciso di varare una serie di misurela Banca di Credito di, la Banca Agricola e la Banca Bielorussa di Sviluppo e Ricostruzione. L’annuncio del ministero degli Esteri giapponese spiega che dal 7 giugno saranno bloccate tutte le transazioni finanziarie di queste istituzioni finanziarie e i loro beni saranno congelati. Inoltre,introdotto un divieto all’esportazione di merci, che contribuiscono al rafforzamento della base industriale della Federazione Russa. Sebbene nella comunicazione ufficiale non siano stati specificati i prodotti, attualmente più di 200 società e organizzazioni russe sono soggette a restrizioni da parte del governo giapponese, tra cui la stessa Banca Centrale ...

