Tiro con l’arco, iniziano gli Europei con le qualificazioni del compound. Bene l’Italia nel torneo a squadre (Di martedì 7 giugno 2022) iniziano con le qualificazioni del compound gli Europei 2022 di Tiro con l’arco. Monaco di Baviera accoglie i protagonisti per un’importante competizione continentale che ci terrà compagnia da oggi fino a domenica quando si assegneranno le ultime medaglie. Iniziamo dalla gara a squadre con il sesto posto di Marco Bruno, Valerio Della Stua ed Elia Fregnan. Gli azzurri si collocano alle spalle della Germania al termine di una qualificazione che ha premiato la Danimarca di Martin Damsbo, Mathias Fullerton e Stephan Hansen. Seconda piazza per la Turchia, terza per l’Austria. Ottimi riscontri anche al femminile con la quarta piazza di Sara Ret, Elisa Roner e Marcella Tonioli. Le nostre connazionali si sono collocate a ridosso della Top3 con tre punti di ritardo sulla ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022)con ledelgli2022 dicon. Monaco di Baviera accoglie i protagonisti per un’importante competizione continentale che ci terrà compagnia da oggi fino a domenica quando si assegneranno le ultime medaglie. Iniziamo dalla gara acon il sesto posto di Marco Bruno, Valerio Della Stua ed Elia Fregnan. Gli azzurri si collocano alle spalle della Germania al termine di una qualificazione che ha premiato la Danimarca di Martin Damsbo, Mathias Fullerton e Stephan Hansen. Seconda piazza per la Turchia, terza per l’Austria. Ottimi riscontri anche al femminile con la quarta piazza di Sara Ret, Elisa Roner e Marcella Tonioli. Le nostre connazionali si sono collocate a ridosso della Top3 con tre punti di ritardo sulla ...

Advertising

SaverioTolomeo : @keope77 @ismaele_77 @cruelbloom777 @strumentiumani Il paragone con Pizarro è corretto se consideri le caratteristi… - FilippoArte : @nickbluebox @Marzia_M Eh ma qui siamo ai livelli degli spot che davano al cinema negli anni 50 con la gente che fa… - matildesjt : @anydaydude @Giulio_Firenze cagliari è basso campidano ma noi abbiamo a un tiro di schioppo l'africa con la sua bo… - loveandhate_94 : Stamattina per le sorelle Selassie mattinata di tiro con l'arco. ?????? #jeru - CarmineLucian19 : Avvisate il coraggioso somaro di via Bellerio, traumatizzato da come gli Ucraini fanno il tiro al piccione con i ca… -