Tiro a volo, Coppa del Mondo Baku 2022: Italia, il trap è in crescita, lo skeet è stabile (Di martedì 7 giugno 2022) Ultimi piattelli sbriciolati. La quarta tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a volo si è chiusa in quel di Baku e quale migliore occasione in casa Italia per tracciare un consuntivo di quello che si è visto sulle pedane azere. Nel trap femminile Jessica Rossi e Alessia Iezzi hanno passato il primo turno risultando, al netto poi di un mancato accesso alla finale, fra le migliori del lotto delle partecipanti. Al maschile invece la buona notizia arriva da Daniele Resca: l’emiliano, che quando viene schierato e sta bene fisicamente è uno dei migliori in assoluto, come testimonia il terzo posto messo in cascina, ha fatto capire una volta di più che in questo momento è lui il riferimento della specialità in azzurro, più di un Mauro De Filippis che dopo ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Ultimi piattelli sbriciolati. La quarta tappa delladeldisi è chiusa in quel die quale migliore occasione in casaper tracciare un consuntivo di quello che si è visto sulle pedane azere. Nelfemminile Jessica Rossi e Alessia Iezzi hanno passato il primo turno risultando, al netto poi di un mancato accesso alla finale, fra le migliori del lotto delle partecipanti. Al maschile invece la buona notizia arriva da Daniele Resca: l’emiliano, che quando viene schierato e sta bene fisicamente è uno dei migliori in assoluto, come testimonia il terzo posto messo in cascina, ha fatto capire una volta di più che in questo momento è lui il riferimento della specialità in azzurro, più di un Mauro De Filippis che dopo ...

