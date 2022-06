Tiro a segno, Coppa del Mondo Baku 2022: Italia, il ritorno di Tesconi e la costanza di Mazzetti (Di martedì 7 giugno 2022) Il momento del bilancio. Dopo la fine della terza tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a segno, svoltasi in quel di Baku, per la nazionale Italiana – presente col suo comparto di pistola – è il momento di fare il punto della situazione su quanto vistosi nel poligono azero. La notizia importante è che Luca Tesconi è tornato ai suoi livelli. Il toscano, da quando è iniziato il 2022 sembra essere in palla come, sembra essere rinato. In Azerbaijan, finale individuale col 6° posto, in una location dove ai Giochi Europei del 2015 peraltro aveva già colto un 8° posto individuale, e argento nella gara a squadre con Paolo Monna e Federico Nilo Maldini, bravi anche loro a chiudere nel contest “in singolo” all’interno della top 20. Dai 10 ai ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Il momento del bilancio. Dopo la fine della terza tappa delladeldi, svoltasi in quel di, per la nazionalena – presente col suo comparto di pistola – è il momento di fare il punto della situazione su quanto vistosi nel poligono azero. La notizia importante è che Lucaè tornato ai suoi livelli. Il toscano, da quando è iniziato ilsembra essere in palla come, sembra essere rinato. In Azerbaijan, finale individuale col 6° posto, in una location dove ai Giochi Europei del 2015 peraltro aveva già colto un 8° posto individuale, e argento nella gara a squadre con Paolo Monna e Federico Nilo Maldini, bravi anche loro a chiudere nel contest “in singolo” all’interno della top 20. Dai 10 ai ...

