Tim: accordo con Salesforce per supportare trasformazione digitale aziende (Di martedì 7 giugno 2022) Milano, 7 giu. (Adnkronos) - Il gruppo Tim, con la propria cloud company Noovle, e Salesforce, attivo nelle soluzioni Crm (Customer relationship management), hanno siglato un accordo di collaborazione "per supportare i processi di trasformazione digitale di aziende e pubbliche amministrazioni e renderle più efficienti e competitive". L'intesa riguarda la gestione delle relazioni con i clienti e poggia su tre elementi cardine: "la centralità del cliente, il valore dei dati e delle informazioni e l'importanza di creare filiere interconnesse", si legge nella nota del gruppo quotato. Le soluzioni Crm di Salesforce, basate su piattaforme interamente in cloud, offrono una visione completa dei processi di marketing, vendita e assistenza. In questo modo "è possibile gestire ...

