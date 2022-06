Tiger Woods si ritira dagli Us Open: 'Ci vediamo il mese prossimo' (Di martedì 7 giugno 2022) Niente US Open per Tiger Woods, in programma dalla prossima settimana a Brookline, Massachusetts: il vincitore di 15 major e 82 tornei sul PGA Tour non parteciperà al tradizionale Open statunitense, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 7 giugno 2022) Niente USper, in programma dalla prossima settimana a Brookline, Massachusetts: il vincitore di 15 major e 82 tornei sul PGA Tour non parteciperà al tradizionalestatunitense, ...

Advertising

SkySport : Golf, Tiger Woods non parteciperà agli Us Open #SkySport #Golf #TigerWoods #UsOpen - sportli26181512 : Golf, Tiger Woods non parteciperà agli Us Open: Tiger Woods non parteciperà agli US Open di golf della prossima set… - GolfeTurismo : Tiger Woods non giocherà lo U.S. Open - #NewsGolf #InPrimoPiano - Federica Rossi - - sportface2016 : #Golf, Tiger #Woods si ritira dagli #USOpen: punterà al rientro nel #BritishOpen - serieB123 : Tiger Woods dice no alla Superlega araba e rifiuta un miliardo di dollari -