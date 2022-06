Advertising

Gazzetta_it : Tiger Wood si ritira dagli Us Open. 'Ci vediamo il mese prossimo' #golf - tioviejo : amo Billie Jean Kin, pero detesto Tiger Wood -

La Gazzetta dello Sport

Niente US Open perWoods, in programma dalla prossima settimana a Brookline, Massachusetts: il vincitore di 15 major e 82 tornei sul PGA Tour non parteciperà al tradizionale Open statunitense, terzo major dell'...Io tornavo da un viaggio a Dubai, dove avevo scoperto che, per i problemi con la moglie, era stato licenziato da testimonial della citt. Cos pensai a Cannavaro, il Tom Cruise italiano. Si ... Tiger Wood si ritira dagli Us Open. "Ci vediamo il mese prossimo" New York, 7 giu. (Adnkronos) - Tiger Woods si è ritirato dagli US Open di golf della prossima settimana al The Country Club, decidendo di non giocare il terzo major league dell'anno. Woods, che è ...(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Niente Us Open per Tiger Woods. Il fuoriclasse statunitense ha annunciato via twitter di aver informato la United States golf association (Usga) che non parteciperà alla 122/a ...