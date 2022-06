"THE BOW IS MINE" : SELF-PORTRAIT RIVELA LA SUA PRIMA COLLEZIONE DI BORSE CHE RENDONO OMAGGIO AGLI ANNI NOVANTA | NAOMI CAMPBELL È LA STAR DEL VIDEO GIRATO DA RENELL MEDRANO, SU UN'ICONICA COLONNA SONORA (Di martedì 7 giugno 2022) LONDRA, 7 giugno 2022 /PRNewswire/



Han Chong, Fondatore e Direttore creativo del marchio di moda SELF-PORTRAIT di Londra, ha collaborato con RENELL MEDRANO, Haley Wollens e NAOMI CAMPBELL per rendere OMAGGIO AGLI ANNI NOVANTA, un periodo che influenza e ispira costantemente questo brand, per far vivere l'atteggiamento e la sensibilità della PRIMA COLLEZIONE di BORSE SELF-PORTRAIT. The Bow Is MINE Radicata nell'atmosfera di un periodo di grande ispirazione della storia della moda e della cultura creativa, la campagna VIDEO ha come base l'iconico disco degli ANNI ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) LONDRA, 7 giugno 2022 /PRNewswire/Han Chong, Fondatore e Direttore creativo del marchio di modadi Londra, ha collaborato con, Haley Wollens eper rendere, un periodo che influenza e ispira costantemente questo brand, per far vivere l'atteggiamento e la sensibilità delladi. The Bow IsRadicata nell'atmosfera di un periodo di grande ispirazione della storia della moda e della cultura creativa, la campagnaha come base l'iconico disco degli...

Advertising

lifestyleblogit : 'THE BOW IS MINE' : SELF-PORTRAIT RIVELA LA SUA PRIMA COLLEZIONE DI BORSE CHE RENDONO OMAGGIO AGLI ANNI NOVANTA | N… - Wise_Horse : Oggi è un gran giorno Wordle 349 2/6 ???????? ?????????? e in più Par????le n°150 1/6 ?????????? BOW TO THE KING #Wordle - DrJLMooreIII : The Ohio State University JPMorgan Chase & Co. Microsoft #MakingExcellenceAPriority #OfficeofDiversityandInclusion… - STEFANO91926020 : #LE STAGIONI NON SI INCHINANO DAVANTI A NESSUNO NEMMENO DAVANTI ALL'IMPERATORE THE SEASONS DO NOT BOW DOWN TO ANYONE NOT EVEN TO THE EMPEROR - ilragazzotopo : Ho messo in fila, pur venendo dal nulla: @Luca100celleASR @fdr985___ @_Cotu @Fil_Biafora @Riccardiologo… -