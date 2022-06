Terrorismo islamico, il procuratore di Genova: “Gli arrestati volevano creare cellule operative in Italia, stavano facendo proselitismo” (Di martedì 7 giugno 2022) “Abbiamo fermato un’organizzazione in fase embrionale“. Lo ha detto il procuratore capo di Genova, Francesco Pinto, a seguito dell’esecuzione di 14 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di cittadini pachistani accusati di associazione terroristica internazionale, durante la conferenza stampa organizzata dalla Questura per illustrare l’operazione internazionale di contrasto al Terrorismo di matrice jihadista. Il tentativo delle persone arrestate sarebbe stato quello di “creare cellule operative in Italia come parallelamente lo sono anche in Francia e in Spagna”, con finalità terroristiche con utilizzo dei social network per fare proselitismo. Il circuito sarebbe quello denominato “Gabar”, diretto da Hassan Zaheer Mahmood, il 27enne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) “Abbiamo fermato un’organizzazione in fase embrionale“. Lo ha detto ilcapo di, Francesco Pinto, a seguito dell’esecuzione di 14 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di cittadini pachistani accusati di associazione terroristica internazionale, durante la conferenza stampa organizzata dalla Questura per illustrare l’operazione internazionale di contrasto aldi matrice jihadista. Il tentativo delle persone arrestate sarebbe stato quello di “income parallelamente lo sono anche in Francia e in Spagna”, con finalità terroristiche con utilizzo dei social network per fare. Il circuito sarebbe quello denominato “Gabar”, diretto da Hassan Zaheer Mahmood, il 27enne ...

Advertising

fattoquotidiano : Terrorismo islamico, 14 arresti in Italia - anna30048679 : RT @ImolaOggi: ??Terrorismo islamico, in Italia arresti collegati alla rete dell'attacco a Charlie Hebdo 14 pakistani arrestati https://t.c… - Majden3 : RT @fattoquotidiano: Terrorismo islamico, 14 arresti in Italia - CavalloNeroZ : RT @RItaliaN21: Terrorismo islamico, arrestati a Genova 14 pakistani che progettavano attentati: “Legami con attentatore di Charlie Hebdo”:… - MatteoPugliese : Per @ispionline ho descritto e analizzato tutte le operazioni anti #terrorismo in Liguria dal 2013, con l'ascesa de… -