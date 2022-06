Terrorismo islamico, 14 arresti tra Genova e altre province. I pm: “Legami con uomo che ferì 2 giornalisti nell’ex sede di Charlie Hebdo” (Di martedì 7 giugno 2022) Una cellula terroristica composta da un gruppo di giovani pakistani che progettava attentati in diversi Paesi europei. Legati al Gruppo Gabar e con contatti diretti con Hassan Zaher Mahmood, il 27enne che il 25 settembre 2020, a Parigi, ha compiuto un attacco nei pressi della ex sede della rivista satirica Charlie Hebdo. Sono convinti di averla disarticolata gli agenti dell’AntiTerrorismo, coordinati dalla procura di Genova e coadiuvati dai colleghi di Spagna e Francia. Sono 14 le persone finite in carcere durante il blitz in diverse province italiane e negli altri due Stati. L’inchiesta è stata portata avanti dai magistrati genovesi perché uno degli arrestati vive nella zona di Chiavari, come spiega Repubblica, ma la maggior parte delle persone aderenti alla cellula si spostava tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Una cellula terroristica composta da un gruppo di giovani pakistani che progettava attentati in diversi Paesi europei. Legati al Gruppo Gabar e con contatti diretti con Hassan Zaher Mahmood, il 27enne che il 25 settembre 2020, a Parigi, ha compiuto un attacco nei pressi della exdella rivista satirica. Sono convinti di averla disarticolata gli agenti dell’Anti, coordinati dalla procura die coadiuvati dai colleghi di Spagna e Francia. Sono 14 le persone finite in carcere durante il blitz in diverseitaliane e negli altri due Stati. L’inchiesta è stata portata avanti dai magistrati genovesi perché uno degli arrestati vive nella zona di Chiavari, come spiega Repubblica, ma la maggior parte delle persone aderenti alla cellula si spostava tra ...

Advertising

mickycaruso : RT @FQLive: #Ultimora Terrorismo islamico, 14 arresti: 'Legami con uomo che ferì 2 giornalisti nell'ex sede di Charlie Hebdo' - fattoquotidiano : RT @FQLive: #Ultimora Terrorismo islamico, 14 arresti: 'Legami con uomo che ferì 2 giornalisti nell'ex sede di Charlie Hebdo' - FQLive : #Ultimora Terrorismo islamico, 14 arresti: 'Legami con uomo che ferì 2 giornalisti nell'ex sede di Charlie Hebdo' - M_GHISA : RT @pietrodeleo: In corso in #Italia maxi operazione anti #terrorismo islamico, 14 ordinanze di custodia cautelare, i destinatari erano tut… - pietrodeleo : In corso in #Italia maxi operazione anti #terrorismo islamico, 14 ordinanze di custodia cautelare, i destinatari er… -