Terrorismo internazionale, inchiesta a Genova: disposti 14 arresti. "Una rete di fondamentalisti ideava attentati fra Italia, Spagna e Francia" (Di martedì 7 giugno 2022) Il blitz degli agenti coordinato dalla Procura del capoluogo ligure. Nel mirino un gruppo in prevalenza di pachistani, collegamenti con l'attacco a colpi di machete avvenuto nel settembre 2020 fuori dall'ex redazione di Charlie Hebdo a Parigi

lauraboldrini : La strage di cattolici in #Nigeria, tra cui bambini e giovanissimi, lascia sgomenti. Le immagini che circolano in q… - LauraGaravini : In #Nigeria il fondamentalismo causa ancora morti, tra i civili cattolici, compresi bambini. Vicina alle famiglie d… - THE78DECK : RT @IslamEuro: #SalvadorRamos è un terrorista che in una scuola elementare ha ucciso 21 persone di cui 19 bambini sotto i 10 anni. Perch… - Henrico76475124 : RT @lauraboldrini: La strage di cattolici in #Nigeria, tra cui bambini e giovanissimi, lascia sgomenti. Le immagini che circolano in queste… - FabioLisci : @JediPerLItalia è professore di Sociologia del terrorismo, e direttore dell'Osservatorio sulla Sicurezza Internazi… -