Tennis | stimati i possibili tempi di recupero per Alexander Zverev | si punta al ritorno agli US Open

(Di martedì 7 giugno 2022) Un epilogo davvero sfortunato. Sono stati giorni molto difficili quelli di, infortunatosi nel corso della semifinale del Roland Garros 2022 contro Rafael Nadal. Il tedesco, impegnato in un confronto molto duro, si apprestava a disputare il tie-break del secondo set, dopo aver perso il primo contro l’iberico per 7-6 (8). Tante le chance sprecate da Sascha e il livello di tensione era crescente. Nell’undicesimo game, però, l’episodio che ha cambiato la storia: giocando in scivolata il dritto, il piede disi è imto sul terreno e la rotazione dello stesso ha portato a un trauma piuttosto doloroso all’altezza della caviglia. Il teutonico, per questo, è stato costretto al ritiro. Nel giorno successivo è stata rivelata l’entità del danno, ovvero la lesione ai legamenti laterali del piede destro. ...

Ipotesi di rientro agli US Open per Alexander Zverev dopo il brutto infortunio a Parigi

