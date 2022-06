Tennis, Rafael Nadal è sicuro: “Presto un italiano vincerà uno Slam” (Di martedì 7 giugno 2022) Era il 1976 quando Adriano Panatta vinceva il Roland Garros. Era un altro Tennis e per l’Italia il quesito è sempre lo stesso: sarà possibile aggiornare questa statistica relativa alle vittorie Slam di un giocatore (uomo)? Ai microfoni di Sky Sport Rafael Nadal, che di Major ne ha vinti 22 e a Parigi ha ottenuto la sua 14ma affermazione, è sicuro che un giocatore del Bel Paese Presto centrerà questo obiettivo. “Sono sicuro che questo accadrà. In Italia si sta facendo un grande lavoro e la Federazione sta dando il giusto sostegno a giocatori e tecnici. Possiamo vedere ciò dai risultati di Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Sono Tennisti giovani che hanno la possibilità di centrare questo obiettivo per quanto mi ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Era il 1976 quando Adriano Panatta vinceva il Roland Garros. Era un altroe per l’Italia il quesito è sempre lo stesso: sarà possibile aggiornare questa statistica relativa alle vittoriedi un giocatore (uomo)? Ai microfoni di Sky Sport, che di Major ne ha vinti 22 e a Parigi ha ottenuto la sua 14ma affermazione, èche un giocatore del Bel Paesecentrerà questo obiettivo. “Sonoche questo accadrà. In Italia si sta facendo un grande lavoro e la Federazione sta dando il giusto sostegno a giocatori e tecnici. Possiamo vedere ciò dai risultati di Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Sonoti giovani che hanno la possibilità di centrare questo obiettivo per quanto mi ...

