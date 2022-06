Tennis: Raducanu si infortuna a Nottingham, in dubbio la sua presenza a Wimbledon (Di martedì 7 giugno 2022) Emma Raducanu rischia di saltare la prossima edizione del torneo di Wimbledon, a causa di un infortunio subito al primo turno a Nottingham. La Tennista britannica infatti si è ritirata dal suo incontro dopo appena 33 minuti di gioco, per via di un possibile problema muscolare. Queste le sue impressioni dopo il match in conferenza stampa: “Non sono sicura di cosa sia successo. E’ un infortunio davvero strano”. Poi alla domanda sul rischio di assenza a Wimbledon risponde: “Non ne ho idea. Primo devo vedere cosa dicono gli esami”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Emmarischia di saltare la prossima edizione del torneo di, a causa di un infortunio subito al primo turno a. Lata britannica infatti si è ritirata dal suo incontro dopo appena 33 minuti di gioco, per via di un possibile problema muscolare. Queste le sue impressioni dopo il match in conferenza stampa: “Non sono sicura di cosa sia successo. E’ un infortunio davvero strano”. Poi alla domanda sul rischio di assenza arisponde: “Non ne ho idea. Primo devo vedere cosa dicono gli esami”. SportFace.

