Tennis | la proposta rivoluzionaria di Billie Jean King | “Rendiamo gli Slam al meglio dei tre set”

(Di martedì 7 giugno 2022) Unaper migliorare le cose. In un’intervista concessa al Corriere della Sera, la 12 volte campionessaha detto la sua sul futuro dele sul modo in cui proporlo agli appassionati. Presente al Philippe Chatrier di Parigi per premiare Rafael Nadal, a segno per la 14ma volta nel Roland Garros, la 78enne americana ha espresso un parere che può invitare a una riflessione. “C’è un argomento di cui non parliamo mai, ovvero come conquistiamo i giovani in un mondo in cui i ragazzi hanno sempre più fretta e passano sempre più tempo sui social? Come portiamo a vedere illa generazione Tik Tok che non riesce a rimanere concentrata per più di 10” consecutivi? Ecco la risposta: giocando due set su tre, sia gli uomini che le donne, anche ...