Tennis: King Cup Finals, si giocheranno a Glasgow dall'8 al 13 novembre (Di martedì 7 giugno 2022) Londra, 7 giu. - (Adnkronos) - L'International Tennis Federation (Itf) ha annunciato oggi che la Lawn Tennis Association (Lta) della Gran Bretagna è stata selezionata per ospitare le Billie Jean King Cup Finals, che si giocheranno sul veloce indoor all'”Emirates Arena” di Glasgow, in Scozia, dall'8 al 13 novembre. Questa è la quarta volta che la Gran Bretagna ospiterà le finali del più importante competizione a squadre femminile. Lanciata nel 1963 come Federation Cup, fu disputata pe la prima volta al Queen's Cub di Londra, con la stessa Billie Jean King in campo a difendere i colori degli Stati Uniti, vincitori del titolo: la competizione si è poi tenuta a Eastbourne nel 1977 e a Nottingham nel 1991. La Gran Bretagna, come nazione ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Londra, 7 giu. - (Adnkronos) - L'InternationalFederation (Itf) ha annunciato oggi che la LawnAssociation (Lta) della Gran Bretagna è stata selezionata per ospitare le Billie JeanCup, che sisul veloce indoor all'”Emirates Arena” di, in Scozia,'8 al 13. Questa è la quarta volta che la Gran Bretagna ospiterà le finali del più importante competizione a squadre femminile. Lanciata nel 1963 come Federation Cup, fu disputata pe la prima volta al Queen's Cub di Londra, con la stessa Billie Jeanin campo a difendere i colori degli Stati Uniti, vincitori del titolo: la competizione si è poi tenuta a Eastbourne nel 1977 e a Nottingham nel 1991. La Gran Bretagna, come nazione ...

Advertising

TV7Benevento : Tennis: King Cup Finals, si giocheranno a Glasgow dall'8 al 13 novembre - - Lupo1960 : RT @GaiaPic: L’icona @BillieJeanKing ha qualche idea per portare al tennis la generazione Tik Tok e allungare la vita a @RafaelNadal: 2 set… - sportface2016 : #Tennis, sarà #Glasgow ad ospitare le #BJKCup Finals 2022 dall'8 al 13 novembre - GaiaPic : L’icona @BillieJeanKing ha qualche idea per portare al tennis la generazione Tik Tok e allungare la vita a… - serieB123 : Billie Jean King: «Tennis, tre set anche negli Slam per salvare Nadal e conquistare i ragazzi di Tik Tok»… -