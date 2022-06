Tennis, Ivanisevic: “Sconfitta Djokovic a Parigi brucia, ma si rifarà a Wimbledon” (Di martedì 7 giugno 2022) “Sono giù e non riesco a dormire. Non posso dire di essere deluso ma sono triste, questo sì. Non è stata una partita perfetta. Nadal non ha giocato a un livello spettacolare ma il linguaggio del corpo ha fatto la differenza, dal primo all’ultimo punto“. Queste le parole di Goran Ivanisevic, allenatore di Novak Djokovic, in un’intervista a Tennis Majors, tornando sulla Sconfitta del serbo ai quarti di finale del Roland Garros contro Nadal. “Lo avevo avvertito: l’inizio del match poteva essere decisivo ma è partito male ugualmente – spiega ancora l’allenatore del numero uno al mondo -. Poi, dopo la svolta del secondo set, il modo in cui ha giocato il terzo è incomprensibile, è come se gli fossero mancate le energie e non avesse creduto abbastanza di poter vincere. Se avesse vinto il 4° set, infine, chissà come ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) “Sono giù e non riesco a dormire. Non posso dire di essere deluso ma sono triste, questo sì. Non è stata una partita perfetta. Nadal non ha giocato a un livello spettacolare ma il linguaggio del corpo ha fatto la differenza, dal primo all’ultimo punto“. Queste le parole di Goran, allenatore di Novak, in un’intervista aMajors, tornando sulladel serbo ai quarti di finale del Roland Garros contro Nadal. “Lo avevo avvertito: l’inizio del match poteva essere decisivo ma è partito male ugualmente – spiega ancora l’allenatore del numero uno al mondo -. Poi, dopo la svolta del secondo set, il modo in cui ha giocato il terzo è incomprensibile, è come se gli fossero mancate le energie e non avesse creduto abbastanza di poter vincere. Se avesse vinto il 4° set, infine, chissà come ...

Advertising

sportface2016 : #Tennis, Goran #Ivanisevic: 'Triste per la sconfitta di #Djokovic a Parigi. Si rifarà a #Wimbledon, penso che vince… - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Ivanisevic 'Ko Djokovic a Parigi amaro, si rifarà a Wimbledon' - TV7Benevento : Tennis: Ivanisevic, 'contro Nadal a Djokovic è mancata energia, si rifarà a Wimbledon' - - Claudiamarameo : RT @Tennis_Ita: Goran Ivanisevic: 'Non riesco ancora a dormire, sono preoccupato e triste per come Novak ha giocato contro Rafa' https://t.… - Tennis_Ita : Goran Ivanisevic: 'Non riesco ancora a dormire, sono preoccupato e triste per come Novak ha giocato contro Rafa' -