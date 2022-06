Tennis | Glasgow ospiterà le Finals della Billie Jean King Cup 2022

Advertising

sportface2016 : #Tennis, sarà #Glasgow ad ospitare le #BJKCup Finals 2022 dall'8 al 13 novembre -

...cui l'Eintracht Francoforte ha alzato l'Europa League al termine della finale con i Rangers...30 Cantù - Forlì 71 - 62 19:45 Scafati - JB Monferrato 77 - 55- INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA ...Ieri sera, mentre guardavo gli sguardi affranti dei tifosi dei Rangers di, mi chiedevo se tutto quello che era appena successo fosse giusto, se i calci di rigore ... o come se nele ...Glasgow has been named as the host city for this year's Billie Jean King Cup, as the tournament returns to Great Britain for the first time since 1991. Formerly known as the Fed Cup, the competition ...Sarà Glasgow ad ospitare le Billie Jean King Cup Finals 2022, in programma dall’8 al 13 novembre. Lo ha annunciato l’International Tennis Federation (ITF). Le finali della più importante competizione ...