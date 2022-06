Tennis, Berrettini pronto al rientro: “Sull’erba mi adatto bene e a Stoccarda ho ricordi belli” (Di martedì 7 giugno 2022) Matteo Berrettini è pronto al ritorno in campo, Sull’erba del torneo Atp 250 di Stoccarda 2022. “La preparazione va bene. Sono contento di essere qua, fa sempre piacere tornare in un posto dove in passato ho giocato bene” ha detto in un’intervista via Zoom a SuperTennis il romano. Berrettini ha aperto la stagione raggiungendo la semifinale degli Australian Open, ma è stato costretto a fermarsi per un intervento alla mano dopo gli ottavi di finale a Indian Wells. Grande attesa dunque per il ritorno in campo dell’azzurro, che incontrerà come primo avversario, dopo il bye, il moldavo Radu Albot, numero 121 del mondo con un passato da numero 39 (best ranking risalente al 2019). “L’erba è una superficie su cui mi adatto ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Matteoal ritorno in campo,del torneo Atp 250 di2022. “La preparazione va. Sono contento di essere qua, fa sempre piacere tornare in un posto dove in passato ho giocato” ha detto in un’intervista via Zoom a Superil romano.ha aperto la stagione raggiungendo la semifinale degli Australian Open, ma è stato costretto a fermarsi per un intervento alla mano dopo gli ottavi di finale a Indian Wells. Grande attesa dunque per il ritorno in campo dell’azzurro, che incontrerà come primo avversario, dopo il bye, il moldavo Radu Albot, numero 121 del mondo con un passato da numero 39 (best ranking risalente al 2019). “L’erba è una superficie su cui mi...

