Tennis: Berrettini pronto al rientro, 'infortunio complicato ma ora sto bene' (Di martedì 7 giugno 2022) Stoccarda, 7 giu. - (Adnkronos) - Matteo Berrettini riparte dall'erba. Riparte da Stoccarda, ATP 250 che quest'anno ha cambiato il main sponsor e firmato un accordo con Boss, la stessa casa di moda che "veste" il numero 1 d'Italia. La stagione del romano, iniziata con la semifinale all'Australian Open, si è bruscamente fermata per l'intervento alla mano a cui si è sottoposto dopo l'ottavo di finale a Indian Wells. E ripartirà, dopo il bye, contro il moldavo Radu Albot, numero 121 del mondo con un passato da numero 39, best ranking toccato nel 2019. "La preparazione per il torneo va bene. Sono contento di essere qua, fa sempre piacere tornare in un posto dove in passato ho giocato bene" ha detto in un'intervista via Zoom a SuperTennis. "L'erba è una superficie su cui mi adatto bene, il mio ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Stoccarda, 7 giu. - (Adnkronos) - Matteoriparte dall'erba. Riparte da Stoccarda, ATP 250 che quest'anno ha cambiato il main sponsor e firmato un accordo con Boss, la stessa casa di moda che "veste" il numero 1 d'Italia. La stagione del romano, iniziata con la semifinale all'Australian Open, si è bruscamente fermata per l'intervento alla mano a cui si è sottoposto dopo l'ottavo di finale a Indian Wells. E ripartirà, dopo il bye, contro il moldavo Radu Albot, numero 121 del mondo con un passato da numero 39, best ranking toccato nel 2019. "La preparazione per il torneo va. Sono contento di essere qua, fa sempre piacere tornare in un posto dove in passato ho giocato" ha detto in un'intervista via Zoom a Super. "L'erba è una superficie su cui mi adatto, il mio ...

