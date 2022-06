(Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “Suidi rifacimento dei marciapiedi che stanno interessando alcune aree della nostra città, questa amministrazione opera uncontinuo, ben consapevole che possono essere fonte di disagi per i cittadini ma necessari nell’ottica di un miglioramento complessivo della vivibilità”. Così il sindaco diGiovanni Caporaso, al termine di un focus per fare il punto suie sulle problematiche emerse. “Purtroppo vi sono elementi di difficoltà che emergono solo nel momento in cui si effettuano gli scavi – spiega Caporaso -. Tra questi vi sono i sottoservizi, cioè tutta le rete di collegamenti Enel, 2iReteGas, impianti idrici, scarichi e così via, non di competenza ...

TV7Benevento : Festa dei Carabinieri. Il plauso del Sindaco Giovanni Caporaso al comandante della stazione di Telese Terme lgt D'O… - ilvaglio1 : L'I.C. Telese Terme tra le scuole premiate al concorso regionale bandito dall'ORGR #riciclo #rifiuti #concorso… - ottopagine : Gal Titerno e Comune di Telese terme insieme per promuovere il territorio #TeleseTerme - ilperiodo : A Telese Terme arriva Pulcinella , cresce l'attesa per l'Ambasciatore del sorriso "Angelo Iannelli" parlerà di… - TV7Benevento : 1 TORNEO DI JUDO E CULTURA" A TELESE TERME -

L'Istituto Comprensivo diè tra le scuole risultate vincitrici di una delle 15 borse di studio riservate agli istituti di ogni ordine e grado della Campania, che hanno partecipato al concorso bandito per l'anno .... L'Istituto comprensivo diè tra le scuole risultate vincitrici di una delle 15 borse di studio riservate agli istituti di ogni ordine e grado della Campania, che hanno ... Telese Terme, sui lavori in corso monitoraggio costante dell'amministrazione Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Comune di Telese Terme “C’era tutta la città di Telese Terme insieme ai suoi carabinieri ieri a Benevento – dichiara il sindaco Giovanni Caporaso -. Insieme al lgt c ...Gli interventi di recupero e valorizzazione, nonché riqualificazione statica della centralissima Via Roma stanno causando non pochi disagi nei cittadini della realtà termale, ma anche in tutti gli aut ...