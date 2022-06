Tecnologia contro il cambiamento climatico, conferenza nazionale a Bari (Di martedì 7 giugno 2022) Saranno due i ministri, Giancarlo Giorgetti, allo sviluppo economico, e Stefano Patuanelli, all'agricoltura, che interverranno in presenza alla I conferenza nazionale sull''Agricoltura di Precisione', ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) Saranno due i ministri, Giancarlo Giorgetti, allo sviluppo economico, e Stefano Patuanelli, all'agricoltura, che interverranno in presenza alla Isull''Agricoltura di Precisione', ...

Advertising

repubblica : Elon Musk contro lo smart working: 'Il lavoro da remoto in Tesla non e' piu' accettato' - mritamon : RT @marghiadnsal: Dall'#ASCO22 un nuovo pilastro della terapia oncologica: alla scoperta degli #anticorpi-farmaco coniugati e della tecnolo… - marghiadnsal : Dall'#ASCO22 un nuovo pilastro della terapia oncologica: alla scoperta degli #anticorpi-farmaco coniugati e della t… - mausassi : @GiorgiaLodi @quinta Allucinante. Farneticano contro la tecnologia nascondendosi dietro presunti genitori/nonni, tu… - vundegesa : L'unico problema dietro a latte e carne artificiale è il rischio di una mancata o scorretta informazione per i cons… -