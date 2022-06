(Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Andrà in scena il 9 giugno, alle ore 18.00, presso ilGiubileo 2000 – Sant’Agnese (San Giorgio del Sannio), il primoche chiude l’anno2021/22didiretta dal. In programma, per il Corso Bambini (dai 6 ai 10 anni), “Occhiopinocchio” tratto da “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi. La storia del burattino più famoso del mondo, che incontrerà, suo malgrado: due ceffi bizzarri (un gatto e una volpe), una fata turchina e un grillo noioso. Sul palco: Angela Bruno, Domenico De Luca, Emilia De Tata, Lucilla De Vizia, Grazia Grella, Michelangelo Liucci, Maria Nicole Nardone, Nicola Nardone, Anamaria Oprica, Clara Parrella, Cosimo Pio ...

Advertising

anteprima24.it

Il terzo appuntamento della storica rassegna dedicata ai più piccini e organizzata dalla compagnia, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento, vedrà in ......00, presso ilSan Nicola, il secondo appuntamento in programma per "Il paese dei sogni", la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia, in collaborazione ... Teatro Eidos, giovedì il saggio di chiusura dell'anno accademico della scuola di recitazione “Il paese dei sogni”, domenica 5 giugno, sempre alle ore 18.00, si trasferirà al cortile della Rocca dei Rettori. Il terzo appuntamento della storica rassegna dedicata ai ...... in programma per “Il paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di ...