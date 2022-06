Tasse sul lavoro: il vero cuneo fiscale in Italia è al 60%, tra i più alti dell’Ocse (Di martedì 7 giugno 2022) L’Italia si posiziona molto al di sopra della media Ocse (46,5%). Pesa più il cuneo contributivo (33%) che quello fiscale (26%) Leggi su ilsole24ore (Di martedì 7 giugno 2022) L’si posiziona molto al di sopra della media Ocse (46,5%). Pesa più ilcontributivo (33%) che quello(26%)

Advertising

fisco24_info : Tasse sul lavoro: il vero cuneo fiscale in Italia è al 60%, tra i più alti dell’Ocse: L’Italia si posiziona molto a… - anna30048679 : RT @noitre32: Siete sicuri che volete ancora stare tranquillamente sul divano, andare in vacanza, pagare luce, acqua, gas, cibo, il triplo… - UdcPadova : RT @AntonioDePoli: La nostra proposta, da sempre, è di utilizzare le risorse del #redditodicittadinanza per tagliare #tasse sul #lavoro. Co… - UdcIta : RT @AntonioDePoli: La nostra proposta, da sempre, è di utilizzare le risorse del #redditodicittadinanza per tagliare #tasse sul #lavoro. Co… - Udc_Sicilia : RT @AntonioDePoli: La nostra proposta, da sempre, è di utilizzare le risorse del #redditodicittadinanza per tagliare #tasse sul #lavoro. Co… -