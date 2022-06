Taormina, il sindaco chiede aiuto a Manageritalia per far crescere il turismo (Di martedì 7 giugno 2022) Taormina, 7 giu. (Adnkronos/Labitalia) - “In Sicilia siamo da vent'anni fermi a 14 milioni di presenze turistiche annue e non riusciamo a schiodarci da questo dato, che la pandemia ha ulteriormente peggiorato. C'è bisogno di un nuovo modo di stare sul mercato e noi chiediamo a voi di Manageritalia Sicilia un aiuto in questo senso per dare più manager e managerialità al nostro sistema turismo fatto di moltissime pmi che altrimenti faticano a stare sul mercato e crescere. Non è un caso, ha concluso, che le aziende strutturate con gestione manageriale abbiano reagito meglio e ripreso subito”. Così il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, nel suo intervento all'inizio dell'assemblea di Manageritalia Sicilia tenutasi sabato scorso a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022), 7 giu. (Adnkronos/Labitalia) - “In Sicilia siamo da vent'anni fermi a 14 milioni di presenze turistiche annue e non riusciamo a schiodarci da questo dato, che la pandemia ha ulteriormente peggiorato. C'è bisogno di un nuovo modo di stare sul mercato e noi chiediamo a voi diSicilia unin questo senso per dare più manager e managerialità al nostro sistemafatto di moltissime pmi che altrimenti faticano a stare sul mercato e. Non è un caso, ha concluso, che le aziende strutturate con gestione manageriale abbiano reagito meglio e ripreso subito”. Così ildi, Mario Bolognari, nel suo intervento all'inizio dell'assemblea diSicilia tenutasi sabato scorso a ...

