"Tanto c'è sempre tempo", il nuovo singolo di Michele Gatto (Di martedì 7 giugno 2022) "La canzone è un invito a cogliere e godere dell'autenticità delle piccole cose, quelle sensazioni genuine che abbiamo da bambini e che dimentichiamo negli anni, distratti da uno spasmodico inseguimento di ideale di perfezione" Dal 20 maggio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica "Tanto c'è sempre tempo" (Grey Light), il nuovo singolo di Michele Gatto, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 13 maggio. Il brano "Tanto c'è sempre tempo" è un invito a non rimandare niente a domani, soprattutto i sogni, quelli che pesano Tanto dentro i cassetti del cuore. Il tempo scorre così velocemente che spesso "rimandare" si trasforma in "rinunciare".

