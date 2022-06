(Di martedì 7 giugno 2022) Dopo il WorldRoma Grand Prix, l’obiettivogovernance planetaria di questa disciplina, che negli ultimi tempi sta regalando all’Italia grandi risultati e tanta soddisfazione, si sposta a medio-lungo termine. L’oggetto di attenzione sono iche, contrariamente a quanto annunciato a inizio anno, non sipiù a Cancun, ma bensì a. Si rimane sempre in Messico, con un torneo iridato che come classificazione è un G14, e che quindi mette in palio tantissimi punti per la costruzione del ranking olimpico verso Parigi 2024, cambiando però location. Il periodo di svolgimento? Dal 13 al 20 novembre. Un evento apripista per tutto quello che poi all’inizio del mese di dicembre ...

...di: la quattordicenne Amalia Morganti , che lo scorso febbraio a Genova si è aggiudicata il titolo tricolore under 15 ed è ora in odore di convocazione azzurra in vista deiche si ...L'oro olimpico a Tokyo 2020 proverà a recuperare nel minor tempo possibile e a far bene in otticamessicani. Taekwondo: i Mondiali 2022 si terranno a Guadalajara. Il calendario della manifestazione Dopo il World Taekwondo Roma Grand Prix 2022 ... L’oggetto di attenzione sono i Mondiali 2022 che, contrariamente a quanto annunciato a inizio anno, non si terranno più a Cancun, ma bensì a ...Un po’ di delusione per la sconfitta agli ottavi di finale che ha estromesso Vito Dell’Aquila dal Grand Prix di Roma. Ma il campione olimpico di Taekwondo aveva un problema fisico: «Durante la semifin ...