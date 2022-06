Svyatogorsk, per l'annuncio scende in campo Shoigu: "L'ultima impresa". Chi sono i "bastardi"? (Di martedì 7 giugno 2022) Oggi, martedì 7 giugno, parla l'alta nomenkaltura russa. Prima Dmitry Medvedev, l'ex presidente e super-falco russo, che ha bollato gli Occidentali come "bast***", aggiungendo che il suo desiderio "è eliminarli". Ha assicurato che farà tutto il possibile, il sincero democratico. E dopo di lui, ecco Sergej Shoigu, il ministro della Difesa al centro di mille e mille misteri, che fa il punto sull'invasione dell'Ucraina. Parte da Severodontesk, assicurando che "i russi hanno ripreso il pieno controllo dell'area residenziale". Dunque, su Lugansk, spiega: "Il 97% del territorio della Repubblica popolare è stato liberato". Poi le stime: "Il numero totale dei soldati ucraini che si sono arresi all'esercito russo ha raggiunto le 6.489 unità", ha snocciolato le cifre. E ancora: "Negli ultimi cinque giorni altri 126 militari delle Forze armate di Kiev si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Oggi, martedì 7 giugno, parla l'alta nomenkaltura russa. Prima Dmitry Medvedev, l'ex presidente e super-falco russo, che ha bollato gli Occidentali come "bast***", aggiungendo che il suo desiderio "è eliminarli". Ha assicurato che farà tutto il possibile, il sincero democratico. E dopo di lui, ecco Sergej, il ministro della Difesa al centro di mille e mille misteri, che fa il punto sull'invasione dell'Ucraina. Parte da Severodontesk, assicurando che "i russi hanno ripreso il pieno controllo dell'area residenziale". Dunque, su Lugansk, spiega: "Il 97% del territorio della Repubblica popolare è stato liberato". Poi le stime: "Il numero totale dei soldati ucraini che siarresi all'esercito russo ha raggiunto le 6.489 unità", ha snocciolato le cifre. E ancora: "Negli ultimi cinque giorni altri 126 militari delle Forze armate di Kiev si ...

Erdsve : ??FLASH #Ucraina?: Prime immagini di Laure a #Svyatogorsk liberata dall'esercito russo ????dai miliziani ukri Possiam… - Erdsve : ??? Riassunto per la mattina del 07.06.22 Sfondamento ?? della difesa dell'APU: le forze alleate stabilirono il co… - Erdsve : A quanto pare, nonostante la superiorità numerica, la difesa ucraina presto crollerà. Ieri le truppe russe hanno pr… - ACSperanza1 : Svyatogorsk è totalmente liberata. Ora in corso la fase, pericolosa, della 'sacista', la ripulitura casa per casa,… - Zar24003938 : RT @Guido44895392: L'esercito russo e repubblicano occuparono quasi completamente Svyatogorsk e i suoi dintorni. Lo ha affermato in un brie… -