Svezia, la deputata curda salva il governo: «In cambio non cedete al ricatto turco sulla Nato» (Di martedì 7 giugno 2022) Una deputata di origine curda ha salvato il governo svedese di Magdalena Andersson da un voto di sfiducia in Parlamento. In cambio Amineh Kakabaveh, politica di origine curdo-iraniane, ex membra del Partito della Sinistra ed ex combattente peshmerga curda, ha chiesto a Stoccolma di non cedere alle pressioni della Turchia sul sostegno ai curdi. La mozione di sfiducia contro il ministro della Giustizia Morgan Johansson, accusato di inerzia di fronte alla crescita della violenza criminale delle gang, è stata votata da 174 deputati: uno in meno dei 175 necessari per essere approvato. Decisiva è stata dunque l’astensione di Kakabaveh, arrivata dopo un’accordo dell’ultimo minuto: il suo voto, aveva detto, sarebbe dipeso dalla posizione che la premier avrebbe deciso di assumere nei confronti ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) Unadi originehato ilsvedese di Magdalena Andersson da un voto di sfiducia in Parlamento. InAmineh Kakabaveh, politica di origine curdo-iraniane, ex membra del Partito della Sinistra ed ex combattente peshmerga, ha chiesto a Stoccolma di non cedere alle pressioni della Turchia sul sostegno ai curdi. La mozione di sfiducia contro il ministro della Giustizia Morgan Johansson, accusato di inerzia di fronte alla crescita della violenza criminale delle gang, è stata votata da 174 deputati: uno in meno dei 175 necessari per essere approvato. Decisiva è stata dunque l’astensione di Kakabaveh, arrivata dopo un’accordo dell’ultimo minuto: il suo voto, aveva detto, sarebbe dipeso dalla posizione che la premier avrebbe deciso di assumere nei confronti ...

Advertising

Rojname_com : Nato: deputata curda salva governo Svezia, 'no al ricatto turco' - Mondo - ANSA - borg_gio : LAgenzia ANSA: Nato: deputata curda salva governo Svezia, 'no al ricatto turco' - Ultima Ora. - globalistIT : - Rojname_com : Nato: deputata curda salva governo Svezia, 'no al ricatto turco' - pietrogranero : #Svezia Il governo svedese sopravvive al voto di sfiducia per 1 solo voto di scarto. Il voto determinante è stata d… -