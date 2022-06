Su Eriksen il Tottenham e il Manchester United (Di martedì 7 giugno 2022) Il futuro di Christian Eriksen difficilmente sarà nel Brentford, il club che gli ha aperto le porte dopo il problema al cuore accusato l'anno scorso durante l'Europeo. Il fantasista danese, come ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) Il futuro di Christiandifficilmente sarà nel Brentford, il club che gli ha aperto le porte dopo il problema al cuore accusato l'anno scorso durante l'Europeo. Il fantasista danese, come ...

Advertising

CalcioPillole : L'avvenire di #Eriksen sarà ancora in #PremierLeague: è lotta aperta fra tre squadre. - sportface2016 : #Eriksen | Possibile futuro in un top club di #PremierLeague: #Tottenham e #ManchesterUnited ci pensano - glooit : Su Eriksen il Tottenham e il Manchester United leggi su Gloo - Ga__ber : @FFunesto @deliux9 Conte e Perisic sono andati, però. Kane e Son se lasciano il Tottenham e la Premier lo fanno per… - FFunesto : @deliux9 Io sono convinto che nn andrà al Tottenham, nn per discorso di fede calcistica, ma perché oggettivamente n… -