“Strani movimenti”. Isola dei Famosi, Guendalina avverte Edoardo Tavassi: “Occhio a ciò che succede” (Di martedì 7 giugno 2022) Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger che succede? Quella del 6 giugno è stata una puntata molto intensa segnata dell’eliminazione di Lory Del Santo e dalle prese di posizione di Edorardo Tavassi, sempre più leader della Palapa. Edoardo che, secondo i pronostici,sarebbe favoritissimo per la vittoria finale ma che sta recuperando posizioni su Nicolas Vaporidis. Stando al sito Agimeg, ovvero l’Agenzia di stampa mercato dei giochi, all’ultimo posto c’è Estefania Bernal, quotata a 33 volte la posta. Poi ci sono Licia Nunez e Marco Cucolo a 25, Carmen Di Pietro a 10, Nick Luciani a 7,5. Al primo posto come strafavoriti ci sono ex aequo Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi a 2,75. Dunque, l’attore del film Notte prima degli ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 giugno 2022)deie Mercedesz Henger che? Quella del 6 giugno è stata una puntata molto intensa segnata dell’eliminazione di Lory Del Santo e dalle prese di posizione di Edorardo, sempre più leader della Palapa.che, secondo i pronostici,sarebbe favoritissimo per la vittoria finale ma che sta recuperando posizioni su Nicolas Vaporidis. Stando al sito Agimeg, ovvero l’Agenzia di stampa mercato dei giochi, all’ultimo posto c’è Estefania Bernal, quotata a 33 volte la posta. Poi ci sono Licia Nunez e Marco Cucolo a 25, Carmen Di Pietro a 10, Nick Luciani a 7,5. Al primo posto come strafavoriti ci sono ex aequo Nicolas Vaporidis eda 2,75. Dunque, l’attore del film Notte prima degli ...

Advertising

puigisismo : @manu_99a Ma non sembra aver fatto movimenti strani - ifeellikefl6 : @JumpedGoldoni non sembra abbia fatto movimenti strani del ginocchio, 'solo' esteso molto Se capita a me vengono a… - air_mov : @ottobrerosa Mi sembra di non ricordare nulla neanche in occasione delle visite dei leghisti con strani movimenti finanziari. #Sallusti - minuttfminutt : RT @RikyandGlam: @ovettodepresso non tutti vanno giù come dei tronchi di pino, alcuni hanno tipo dei movimenti involontari o fanno dei vers… - _folklorely : Quoto perché sono una persona che sviene facilmente. Se siete come me la cosa migliore da fare se vi capita di sent… -