Stoccarda su SuperTennis: è il giorno di Berrettini (dalle 13 in tv) (Di martedì 7 giugno 2022) Nell'ATP 250 sui prati tedeschi Matteo, numero due del torneo, al rientro nel tour, debutta direttamente al secondo turno contro il moldavo Albot. In campo anche Sonego (n.6), che di gioca un posto nei quarti con il tedesco Struff, e Musetti, sotto un set ed un break nel match d'esordio con il georgiano Basilashvili (n.5)

