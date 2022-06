Stillitano | «Punto a un torneo con quattro club di Serie A negli USA»

(Di martedì 7 giugno 2022) Non è un mistero che laA sti cercando di rinforzare il proprio legame con gli Stati Uniti d’America. Dal nuovo ciclo di diritti televisivi, passando per la sede del massimo campionato italiano aperta a New York e per il tentativo – questa volta fallito – di organizzare un maxiUSA durante L'articolo

Advertising

LaC news24

...ci sono voluti i tempi supplementari per far sbloccare il risultato al capitano Domenico... un campionato di grande spessore , siamo arrivati secondi ad undella capolista Brancaleone. ......della Lega Serie A a New York ci sarà un nome storico del soccer a stelle e strisce come Charlie, passato dall'organizzazione del Mondiale Usa 94, alla Mls per diventare poi ildi ... Promozione girone B - Domenico Stillitano vince la classifica di rendimento di Zona D Charlie Stillitano, potente uomo d'affari che ha portato il calcio negli Stati Uniti, ha commentato così a Tuttosport lo sbarco al Milan di RedBird: "RedBird è una società molto capace, con parecchia ...Puntare sul pubblico americano per inaugurare una nuova fase storica del calcio italiano. È questa, in sintesi, la missione di «Calcio is back» l’iniziativa della Lega Serie A negli Stati Uniti, prese ...