LALAZIOMIA : Stankovic: 'Affidabilità e lealtà. Matic è perfetto per Mourinho. Derby con Milinkovic? Se Sergej rimane...' -

...Stella Rossaha parlato dell'arrivo alla Roma del connazionale Matic Dejan, ...e lealtà. ..."Mourinho vuole di nuovo con se Matic perché per lui ha due doti fondamentali:e lealtà. Significa che sa di potersi fidare di lui sia in campo che nello spogliatoio, ...Dejan... Stankovic: 'Affidabilità e lealtà. Matic è perfetto per Mourinho. Derby con Milinkovic Se Sergej rimane...'