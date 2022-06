Stampa e palazzo |  la campagna elettorale

Leggi su agi

(Di martedì 7 giugno 2022) AGI - Latra salario minimo e reddito di cittadinanza. CORRIERE DELLA SERA - Letta: "il voto un test per il campo largo". "Quello che guido io è un partito contrario all'idea dell'autosufficienza". La mano tesa di Conte in Sicilia. - Intervista a Carlo Calenda: "Solo un polo di centro all'8% costringerà Pd, FI, e Giorgetti ad andare avanti con Draghi". Senza larghe intese "il Paese va a sbattere. Renzi? Poco chiaro". - Na nota: "Un movimento in crisi che rischia credibilità". REPUBBLICA - Voto per i Comuni. I partiti si pesano. Test sulle coalizioni guardando al 2023. Domenica alle urne in 26 capoluoghi: Election day coi referendum. Destra avanti 18 a 5. - Conte a Palermo in un bagnio di selfie. Sfila nelle borgate il "patrono dei sussidi". Applausi e molti fan per il leader 5S in visita nel capoluogo del candidato sindaco ...