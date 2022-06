Stadio Milan, parla il sindaco di Sesto San Giovanni: “Ipotesi sempre più concreta per l’impianto nel nostro comune” (Di martedì 7 giugno 2022) Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto di Stefano, si è espresso sulla possibilità della costruzione dello Stadio del Milan sul territorio del proprio comune. Queste le parole del sindaco, che si è mostrato favorevole all’eventualità: “L’Ipotesi dello Stadio del Milan è sempre più concreta: la nuova società sta comprendendo i vantaggi delle aree ex Falck, sia dal punto di vista delle tempistiche, sia per lo sviluppo del progetto complessivo. Noi siamo ovviamente favorevoli perché comprendiamo le esigenze di un grande club che ha bisogno di un impianto di proprietà per eccellere a livello internazionale. L’idea è quella di realizzare uno Stadio moderno da 60-70mila ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) IldiSan, Roberto di Stefano, si è espresso sulla possibilità della costruzione dellodelsul territorio del proprio. Queste le parole del, che si è mostrato favorevole all’eventualità: “L’dellodelpiù: la nuova società sta comprendendo i vantaggi delle aree ex Falck, sia dal punto di vista delle tempistiche, sia per lo sviluppo del progetto complessivo. Noi siamo ovviamente favorevoli perché comprendiamo le esigenze di un grande club che ha bisogno di un impianto di proprietà per eccellere a livello internazionale. L’idea è quella di realizzare unomoderno da 60-70mila ...

